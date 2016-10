Foto: Bogotá (Kolumbien), über dts Nachrichtenagentur

Bogota (dts Nachrichtenagentur) – In Kolumbien stimmt die Bevölkerung in einem landesweiten Referendum über den historischen Friedensvertrag mit den Farc-Guerilla ab. In dem Konflikt waren in den letzten fünfzig Jahren mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen. In der vergangenen Woche hatten die Konfliktparteien unter Vermittlung Kubas bereits das Abkommen unterzeichnet, jetzt muss die Bevölkerung noch zustimmen.

Das Abkommen regelt eine umfassende Amnestie für noch aktive Kämpfer, die ihre Waffen abgeben. Zudem soll es zu einer Bodenreform zugunsten Vertriebener geben. Die Vereinten Nationen schätzen, dass rund 3,6 Millionen Menschen im Verlauf des Konfliktes ihre Heimat verloren haben.