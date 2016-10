Foto: Senioren und Jugendliche, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die AfD will künftig auch Selbständige und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung zwingen und die Beiträge für Gutverdiener erhöhen. “Wir halten den Schweizer Weg für sinnvoll, auch Menschen mit höherem Einkommen in die Rentenversicherung einzahlen zu lassen”, sagte die Parteivorsitzende Frauke Petry der “Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” (F.A.S.). “Wir sind für Renten, von denen alle leben können, und wir kritisieren, dass immer weniger Menschen in die Rentenversicherung einzahlen.”

Petry distanzierte sich von eigenen Äußerungen aus dem Sommer, man werde “vermutlich über eine weitere Kürzung der Renten reden müssen”. Das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen. Zu Einzelheiten des AfD-Konzepts wollte sich die Parteichefin aber noch nicht äußern. “Ich bitte einfach darum, uns bei dem Thema noch etwas Zeit zu geben”, sagte sie. Das Grundsatzprogramm der AfD enthält zu dem Thema nur die Forderung, Kinderzahl und Erziehungszeiten bei der Rentenberechnung stärker zu berücksichtigen. In der Schweiz zahlen alle Bürger ab dem 20. Lebensjahr in die staatliche Rentenkasse ein. Für Arbeitnehmer beträgt der Beitragssatz derzeit 8,4 Prozent, er ist nach oben nicht gedeckelt. Die Hälfte davon entfällt auf den Arbeitgeber. Daraus werden für Schweizer Verhältnisse relativ bescheidene Renten bezahlt, hinzu kommen Leistungen aus der beruflichen Vorsorge und privaten Versicherungen.