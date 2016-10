Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf 1:1 gegen den Karlsruher SC gespielt. Die Anfangsphase der Partie war temporeich, beide Mannschaften standen defensiv sicher. Düsseldorf hatte mehr Ballbesitz, konnte sich aber nur wenige gefährliche Chancen erarbeiten.

Am Ende war es ein Fehler von KSC-Verteidiger Thoelke, der für die Führung der Fortuna sorgte: Er verlor den Ball in der eigenen Hälfte, Rouwen Hennings schoss den Ball aus etwa 20 Metern ins Tor. Kurz nach der Pause konnte der KSC ausgleichen: Kamberi erzielte den ersten Auswärtstreffer der Karlsruher der Saison in der 47. Minute nach einer Ecke. In der Schlussphase waren beide Mannschaften sehr aktiv und drängten auf den Siegtreffer. Der KSC hatte in der 88. Minute noch einmal eine sehr gute Möglichkeit durch Prömel, aber Düsseldorfs Keeper Rensing rettete der Fortuna mit einem guten Reflex den Punkt. Am neunten Spieltag muss Düsseldorf bei 1860 München ran, Karlsruhe spielt gegen Nürnberg. In der Parallel-Begegnung gewann Hannover 96 2:0 gegen den FC St. Pauli.