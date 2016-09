Foto: US-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der US-Botschafter in Deutschland, John Emerson, hat vor dem Erstarken populistischer Bewegungen in den USA und in Europa gewarnt und die Trump-Bewegung in eine Reihe mit AfD und Front National gestellt. Die Globalisierung, der rasante technische Fortschritt und die Migrationsbewegungen lösten bei vielen Menschen Ängste aus, sagte Emerson der “Berliner Zeitung” (Samstag). “Einige autoritäre Politiker versuchen, das für ihre Zwecke auszubeuten”, sagte Emerson.

“Ich erkläre den Deutschen, was im US-Wahlkampf passiert, immer durch den Bezug zu Europa: Schauen Sie auf die AfD, auf Le Pen in Frankreich, den Brexit. Das alles ist von Angst vor Immigration getrieben”, sagte er. Im US-Wahlkampf polarisiere der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit schroffer Ablehnung von Einwanderungen, Flüchtlingen und Freihandel. Emerson rief die westlichen Regierungen dazu auf, mehr gegen Populismus zu tun und sich besser um Globalisierungsverlierer zu kümmern. Politiker müssten “zuhören, Ängste aufnehmen und dann ehrlich über Probleme reden”, sagte der Diplomat. “Es reicht nicht, nur die Fahne der Globalisierung zu schwenken.” So müssten Menschen, die im Zug des Freihandels ihren Job verlieren, mehr Hilfen wie Weiterbildungsprogramme angeboten werden, so Emerson.