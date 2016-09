Foto: US-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der US-Botschafter in Deutschland, John Emerson, betont, dass die Vereinigten Staaten am transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP festhalten. Abkommen wie TTIP seien wichtig, um der Globalisierung Regeln zu geben, sagte er der “Berliner Zeitung” (Samstag). “Deshalb geben die USA TTIP nicht auf. Es ist noch lange nicht tot”, fügte er hinzu.

Den TTIP-Gegnern in Deutschland hielt er vor, ihre Bewegung sei groß geworden, ehe man gewusst habe, was im Abkommen stehe. “Mehr als um Inhalte geht es also um den Ruf: `Haltet den Zug an, ich will raus.`” Die Globalisierung lasse sich aber nicht aufhalten, höchstens regulieren.