Foto: RB Leipzig – FC Augsburg am 30.09.2016, über dts Nachrichtenagentur

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger RB Leipzig gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen. Forsberg brachte die Roten Bullen bereits nach elf Minuten in Führung: Sabitzer scheiterte zunächst an Augsburgs Schlussmann Hitz, Forsberg verwandelte im Nachschuss. Die Gäste aus Süddeutschland zeigten sich wenig beeindruckt: Nur drei Minuten später kam Ji zu seinem ersten Saisontreffer und dem Ausgleich: Er ließ zunächst Halstenberg mit einer Körpertäuschung aussteigen und beförderte den Ball sehenswert ins lange Eck.

Danach übernahm Leipzig zunehmend die Spielkontrolle in einer hochklassigen Anfangsphase. Gegen Mitte der ersten Hälfte wurde das Spiel taktischer und Torraumszenen zunehmend Mangelware. In der 25. Minute scheiterte Werner per Kopf an der Latte. Die Süddeutschen konzentrierten sich auf die Defensive und ließen die Bullen das Feld kontrollieren. Poulsen brachte Leipzig in der 52. Minute erneut in Führung: Von Sabitzer in Szene gesetzt brachte der Däne den Ball aus spitzem Winkel über die Torlinie. In der 61. Minute vergab Werner erneut eine Riesenchance für die Sachsen: Er kam in einem Konter allein auf das Augsburger Tor, scheiterte aber am Augsburger Schlussmann. Zum Ende verflachte die Partie bei sichtbarer Überlegenheit der Sachsen. Finnbogason setzte ein letztes Augsburger Lebenszeichen: Er scheiterte in der 90. Minute nach einer Flanke von Altintop mit einem Gewaltschuss aus 15 Metern am Leipziger Torhüter Gulácsi. RB Leipzig bleibt damit in dieser Saison bislang ungeschlagen und kletterte in der Tabelle zunächst auf Platz drei. Augsburg steht auf Platz elf.