Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken ist am Donnerstag eine 72-jährige Frau ums Leben gekommen. Die Frau sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. An einem Fußgängerübergang sei die Frau mit einer 14-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen.

Die Seniorin stürzte in der Folge und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Sie verstarb in der Nacht auf Freitag. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.