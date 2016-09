Foto: SPD-Logo im Willy-Brandt-Haus, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach den Sexismusvorwürfen in der Berliner CDU kritisieren Politikerinnen verschiedener Parteien in der aktuellen Ausgabe des “Spiegel” sexistisches Verhalten in der Politik. “Sexismus ist in der ganzen Gesellschaft ein Problem – und auch in der Politik haben fast alle Frauen das schon einmal erlebt”, sagte SPD-Fraktionsvize Eva Högl. Frauen würden häufig nach ihrem Äußeren beurteilt, so Högl.

“Und damit fängt der Sexismus schon an.” In Debatten werde oft an Frauen vorbeigeredet. “Je kleiner die Runde, desto mehr Testosteron.” Auch die Grünen-Abgeordnete Franziska Brantner beklagt alte Denkmuster. Es gebe die weit verbreitete Vorstellung, dass Frauen nicht selbst auf einen gehobenen Posten kommen, so Brantner zum “Spiegel”. “Man ist nur das Anhängsel von einem Mann.”