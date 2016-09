Foto: Radio, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der Song “Hulapalu” von Andreas Gabalier steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. An zweiter Stelle landen ebenfalls österreichische Interpreten, und zwar Seiler und Speer (“Ham Kummst”).

Dicht dahinter folgen “D`Hundskrippln” feat. “Riegler Hias” (“Gloana Bauer”), die mit ihrer bayerischen Version von “Teenage Dirtbag” für Stimmung sorgen. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.