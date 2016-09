Foto: Benedikt Höwedes (FC Schalke 04), über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Am zweiten Spieltag der Gruppenphase der Europa League hat der kriselnde FC Schalke 04 3:1 gegen den FC Salzburg gewonnen. Beide Mannschaften begannen konzentriert, die Österreicher wirkten aber etwas selbstbewusster als der Tabellenletzte der Bundesliga. Dennoch waren es die Schalker, die in der 15. Minute durch einen Kopfballtreffer von Leon Goretzka in Führung gingen.

Salzburg versuchte es im Anschluss immer wieder mit Angriffen, aber die Schalker standen kompakt und ließen nur wenige Torchancen zu. Insgesamt ging die Führung der Gelsenkirchener zur Pause in Ordnung. Schalke erwischte auch den besseren Start in die zweite Hälfte: Eine Flanke von Höwedes von der Mitte der rechten Seite wurde von Caleta-Car ins eigene Tor abgefälscht. Höwedes bekam den Treffer gutgeschrieben. Etwas kurios war auch der dritte Treffer der Schalker: Eigentlich war der Ball nach einem Kopfball von Naldo an die Latte schon hinter der Linie, der Schiedsrichter und seine Assistenten sahen das aber nicht – Der Ball kam zu Höwedes zurück, der an die Querlatte köpfte, um danach im Sitzen zu vollenden. Aufgrund der Tatsache, dass der Schiedsrichter die Wiederholung auf dem Videowürfel des Stadions gesehen hatte, wurde der Treffer kurioserweise am Ende aber offenbar doch Naldo gutgeschrieben. In der 72. Minute erzielte Jonathan Soriano den ersten und einzigen Treffer der Salzburger. Am 20. Oktober wird Schalke am dritten Spieltag gegen den FK Krasnodar aus Russland spielen. Zuvor hatte der zweite deutsche Europa-League-Teilnehmer Mainz 05 3:2 gegen den FK Qäbälä aus Aserbaidschan gewonnen.