Foto: Polizeiabsperrung, über dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – In Dresden haben Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes am Donnerstagnachmittag neben der Marienbrücke eine Sprengsatz-Attrappe gefunden. Ob es bei dem Fund einen Zusammenhang mit den Anschlägen vom Montagabend gebe oder ob es sich um einen Trittbrettfahrer handele, werde derzeit geprüft, teilte die Polizei mit. Die Plastiktüte mit mehreren Gläsern, aus denen Drähte ragten, habe an einem Pfeiler der Eisenbahnbrücke gehangen.

Die Gegenstände seien durch Spezialisten sichergestellt worden, so die Beamten weiter. Am späten Montagabend hatte es in Dresden zwei Sprengstoffanschläge gegeben. Ziel der Anschläge waren eine Moschee sowie das Internationale Congress Center Dresden. Verletzt wurde niemand.