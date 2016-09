Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Baku (dts Nachrichtenagentur) – Am zweiten Spieltag der Gruppenphase der Europa League hat der FSV Mainz 05 3:2 gegen den FK Qäbälä gewonnen. Mainz hatte von Anfang an mehr Ballbesitz, Qäbälä agierte abwartend. Beide Teams riskierten wenig, Mainz fehlte der Zug zum Tor.

Der Japaner Yoshinori Muto sorgte in der 41. Minute durch einen schönen Links-Schuss ins lange Eck für die erste Führung der Mainzer. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war Mainz die etwas bessere Mannschaft. Die Pfälzer spielten ihre Angriffe aber weiterhin nicht vollständig zu Ende, sodass die Partie knapp blieb. Das nutze der aserbaidschanische Club in der 57. Minute aus: Ruslan Gurbanov verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter zum Ausgleich. Qäbälä nahm das Momentum aus dem Ausgleichstreffer mit und drehte in der 62. Minute durch einen Treffer von Sergei Zenjov die Partie. Diese Führung hielt aber nur sechs Minuten: Joker Jhon Cordoba glich die Begegnung nur eine Minute nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt wieder aus. Die Partie nahm daraufhin deutlich an Tempo auf und beide Mannschaften drängten auf die erneute Führung. Am Ende waren es die Mainzer, die erneut in Führung gingen: Der gleichzeitig mit Cordoba eingewechselte Öztunali erzielte den dritten Treffer der Pfälzer in der 78. Minute. Das Team aus Aserbaidschan wirkte in der Schlussphase platt, weswegen die Gastgeber es nicht schafften, sich gute Chancen für den erneuten Ausgleich zu erspielen. Am 20. Oktober wird Mainz am dritten Spieltag gegen den RSC Anderlecht spielen. Am Abend findet die Begegnung des zweiten deutschen Europa-League-Teilnehmers Schalke 04 gegen den FC Salzburg statt. Anstoß ist 19:00 Uhr.