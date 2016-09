Foto: US-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Bei dem Zugunglück in einem Bahnhof in Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, über 100 weitere Menschen haben sich teilweise schwere Verletzungen zugezogen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der Zug sei bis in die Empfangshalle des Bahnhofs gerast.

Das Unglück sei während der Rush-Hour am Donnerstagmorgen passiert. Hoboken befindet sich circa 11 Kilometer von New York City entfernt. Viele nutzen den Bahnhof, um nach Manhattan zu pendeln.