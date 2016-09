New York (dts Nachrichtenagentur) – In Hoboken im US-Bundesstaat New Jersey ist ein Pendlerzug in einem Bahnhof entgleist. Augenzeugen zufolge seien Tote zu beklagen und es gebe über 100 teils schwer Verletzte, das Ausmaß des Unglücks sei aber noch unklar, heißt es in Medienberichten. Der Zug sei bis in die Empfangshalle des Bahnhofs gerast heißt es weiter.

Rettungskräfte seien bereits vor Ort. Hoboken befinden sich circa 11 Kilometer von New York City entfernt.