Foto: Sonderangebote in einem Supermarkt, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im September 2016 im Vergleich zum September 2015 voraussichtlich 0,7 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen am Donnerstag mit. Der Preisverfall bei der Energie hält weiter an: Das Minus lag im September bei 3,6 Prozent.

Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im neunten Monat des Jahres um 0,4 Prozent, teilten die Statistiker weiter mit. Im August hatte die Inflationsrate bei 0,4 Prozent gelegen. Die Europäische Zentralbank verfolgt ein Inflationsziel knapp unterhalb von zwei Prozent.