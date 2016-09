Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.549 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Schluss des vorherigen Handelstags.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von BASF, Thyssenkrupp und RWE. Die Aktien von Bayer, Vonovia und der Deutschen Lufthansa bilden die Schlusslichter der Liste. Zuvor hatte sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf eine Beschränkung des täglichen Produktionsvolumens auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel geeinigt. Die Ölpreise zogen daraufhin kräftig an.