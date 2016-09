Foto: Euromünzen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Für Millionen Menschen in Deutschland ist Hartz IV zum Dauerzustand geworden: So gab es Ende 2015 rund 1,44 Millionen Personen, die bereits seit mehr als acht Jahren auf Arbeitslosengeld II angewiesen waren, berichtet die “Saarbrücker Zeitung” (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf eine Datenübersicht der Bundesagentur für Arbeit, die die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken, Sabine Zimmermann, angefordert hatte. Länger als vier Jahre hatten demnach fast 2,6 Millionen Betroffene die staatliche Leistung bezogen. Das waren rund 44 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger.

Zu den Betroffenen zählten neben Langzeitarbeitslosen beispielsweise auch Beschäftigte, die so wenig verdienten, dass sie zusätzlich Anspruch auf Hartz IV haben sowie Minderjährige in Bedarfsgemeinschaften, die nicht als erwerbsfähig gelten. Der Regelsatz für Hartz IV sei viel zu knapp berechnet, kritisierte Zimmermann. Insbesondere die Bedarfe von Heranwachsenden müssten endlich angemessen berücksichtigt werden. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen, Brigitte Pothmer, meinte: “Die hohe Zahl der dauerhaft Abgehängten und der Langzeitarbeitslosen ist die Quittung für eine falsche Arbeitsmarktpolitik.” Statt auf Qualifizierung sei in den letzten Jahren nur auf kurzfristige Maßnahmen und wechselnde Sonderprogramme gesetzt worden.