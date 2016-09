Foto: Fahne vor den Vereinten Nationen (UN), über dts Nachrichtenagentur

Bagdad (dts Nachrichtenagentur) – Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat das erste Mal seit zwei Jahren Notrationen in die nordirakische Stadt Schirqat geliefert. “Familien in Schirqat sind dringend hilfsbedürftig, nachdem sie über zwei Jahre von der Außenwelt abgeschottet waren”, sagte Sally Haydok, WFP-Landesdirektorin im Irak. Die Menschen in der Stadt, die etwa 80 Kilometer südlich von der vom “Islamischen Staat” (IS) besetzten Stadt Mossul liegt, würden unter sehr schwierigen Bedingungen leben.

Das WRP lieferte Reis, Linsen, Weizenmehl, Bulgur, Bohnen und Pflanzenöl für erst einmal etwa 1.000 Menschen. Man wolle die Situation in der Stadt und den umliegenden Dörfern über die kommenden Wochen beobachten. Über 3 Millionen Iraker sind seit dem Ausbruch des Konflikts Mitte Juni 2014 im Land auf der Flucht. Das WFP unterstützt mehr als 1 Million Menschen in allen 18 Regierungsbezirken des Iraks mit Nahrungsmitteln.