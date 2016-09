Foto: Flagge von Syrien, über dts Nachrichtenagentur

Damaskus (dts Nachrichtenagentur) – Die Nichtregierungsorganisation SOS-Kinderdorf hat sich besorgt darüber gezeigt, dass die syrische Armee das Gelände eines Dorfs der Organisation in Damaskus nach einer Mörser-Attacke besetzt hat: “SOS-Kinderdorf International ist sehr besorgt über die militärische Besetzung des Kinderdorfs in Damaskus und die Mörser-Attacke auf das Grundstück”, sagte SOS-Kinderdorf-International-Manager Carsten Völz am Mittwoch. “SOS hat die Kontrolle über unser Dorf in Damaskus verloren und besitzt damit auch keine Handlungsfähigkeit mehr, was Geschehnisse im oder rund um das evakuierte Kinderdorf betrifft.” Alle 156 Kinder und 46 Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes seien unverletzt an einen sicheren Ort gebracht worden, bevor zwei Mörserraketen das Kinderdorf-Gelände getroffen und das syrische Militär die Kontrolle übernommen habe.

Es habe in letzter Zeit immer wieder Kämpfe in dem Gebiet rund um das Kinderdorf in Damaskus gegeben, sagte Völz.