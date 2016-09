Foto: Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Kiel (dts Nachrichtenagentur) – In Kiel ist am Mittwochmorgen ein 78-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen: Ein 53 Jahre alte Motorradfahrer hatte ihn im Stadtteil Mettenhof beim Überqueren der Fahrbahn erfasst, teilte die Polizei mit. Dabei zog sich der 78-Jährige schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Motorradfahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zum genauen Unfallhergang ein.