Foto: André Schürrle (BVB), über dts Nachrichtenagentur

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Am zweiten Spieltag der Gruppenphase der Champions League hat Borussia Dortmund 2:2 gegen Real Madrid gespielt. Beide Mannschaften spielten von Anfang an mutig und schnell nach vorne, Dortmund übernahm aber in der Anfangsphase die Kontrolle über das Spiel. Es waren aber die Madrilenen, die mit ihrem ersten gelungenen Angriff das erste Tor der Partie erzielten: Bale spielte den Ball im Strafraum per Hacke durch die Beine von Ginter und Ronaldo schloss mit einem Flachschuss ins lange Eck ab.

Real zog sich daraufhin zurück und ließ die Borussen kommen. Letztere taten sich schwer, Lücken in der Real-Abwehr zu finden. Der Ausgleich fiel dann durch ein kurioses Tor in der 43. Minute: Real-Keeper Navas wehrte einen Freistoß von Guerreiro mit den Fäusten nach vorne ab, traf Varane, von dessen Kopf der Ball wieder in Richtung Tor flog – Aubameyang schob ihn über die Linie. In der zweiten Hälfte begann der Titelverteidiger deutlich offensiver als im ersten Durchgang. Die Qualität des Spiels flachte aber im Vergleich zur ersten Halbzeit etwas ab. Für die erneute Führung der Madrilenen sorgte Varane in der 68. Minute per Nachschuss, nachdem Benzema den Ball an den Pfosten gesetzt hatte. Daraufhin zog sich Real wie in der ersten Hälfte zurück und ließ Dortmund kommen. Diese Taktik wurde wieder bestraft: André Schürrle sorgte in der 87. Minute für den verdienten Ausgleich des BVB. Am 18. Oktober wird Borussia Dortmund am dritten Spieltag gegen Sporting Lissabon spielen. Die parallel gestartete Partie zwischen der AS Monaco und Bayer 04 Leverkusen endete 1:1.