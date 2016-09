Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Rotenburg (dts Nachrichtenagentur) – Im niedersächsischen Landkreis Rotenburg sind am Dienstagnachmittag eine 28-jährige Pkw-Fahrerin, ihre vierjährige Tochter und ihr einjähriger Sohn bei einem Zugunfall ums Leben gekommen. Die 28-Jährige habe beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs in der Samtgemeinde Geestequelle einen sich nähernden Personenzug übersehen, teilte die Polizei mit. Trotz Warnsignals und Vollbremsung durch die 33-jährige Zugführerin erfasste der Triebwagen das Fahrzeug an der Beifahrerseite.

Alle drei Pkw-Insassen verstarben noch an der Unfallstelle. Die Zuginsassen wurden nicht verletzt.