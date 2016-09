Foto: AKW Isar-I, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die ehemaligen Chefs der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs (KFK), Ole von Beust (CDU), Matthias Platzeck (SPD) und Jürgen Trittin (Grüne), warnen in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) vor Verzögerungen bei der Umsetzung ihrer Vorschläge. Man habe “zur Kenntnis genommen”, dass sich die Staatssekretärsrunde zur gesetzlichen Umsetzung der Kommissionsvorschläge erst am 10. Oktober treffen werde, heißt es in dem Brief vom 27. September, über den das “Handelsblatt” berichtet. “Dieser Termin erfüllt uns mit Sorge”, schreiben die drei Kommissionsvorsitzenden weiter.

Es bestehe “die akute Gefahr, dass die Gesetzgebung mit Beteiligung von Bundesrat und Bundestag nicht mehr bis zum Jahresende abgeschlossen werden kann”, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: “Die eingetretene Verzögerung kann nicht nur neue politische Risiken für die Umsetzung aufwerfen. Sie hat auch Folgen für die davon betroffenen Unternehmen.” Die Kommission mit 19 Mitgliedern aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Parteien hatte Ende April empfohlen, dass sich die Kernkraftwerksbetreiber gegen eine Zahlung von 23,3 Milliarden Euro von den Lasten der Zwischen- und Endlagerung des Atommülls freikaufen können. Stilllegung und Abriss der AKW bleiben dagegen in Verantwortung der Unternehmen.