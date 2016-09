Foto: Sophia Thomalla, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Schauspielerin Sophia Thomalla sieht auch Risiken darin, wenn fülligere Frauen zu Models werden: “Wenn man auf einmal ein Körperbild darstellt, was übergewichtig ist, dann finde ich das genauso gefährlich, als wenn jemand sagt: Uh, du musst jetzt 50 Kilo wiegen, um perfekt zu sein”, sagte Thomalla der Zeitschrift “Closer” (EVT 28.09.). “60 Kilo – völlig in Ordnung. 70 Kilo auch völlig in Ordnung. Aber alles, was dann drüber geht, ab einer bestimmten Körpergröße, sage ich dann auch: Aufpassen!”