Foto: Donald Trump, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Das TV-Duell zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump hat nach Ansicht von SPD-Chef Sigmar die Schwächen des republikanischen Bewerbers aufgezeigt. “Trump hat keinen Plan”, sagte Gabriel der “Bild” (Mittwoch). “Weder für die USA geschweige denn für die großen außenpolitischen Herausforderungen. Clinton überzeugt mit Kompetenz und Klarheit. Klarer Sieg für sie”, so der SPD-Chef.

Auch in einer Schnellumfrage des US-Nachrichtensenders CNN stand Clinton als Gewinnerin da: 62 Prozent der Befragten erklärten die Kandidatin der Demokraten zur Siegerin des Duells, 27 Prozent fanden Trump überzeugender. Auch in einer kleinen Gruppe von 20 Testzuschauern im US-Bundesstaat Florida, die nach eigenen Angaben vor der Sendung noch unentschieden waren, sagten 18 Personen dem Sender CNN, sie hätten Clinton überzeugender gefunden. Bei der Diskussionssendung war es unter anderem um Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik und den Kampf gegen den internationalen Terrorismus gegangen. Bis zur Präsidentschaftswahl am 8. November folgen noch zwei weitere TV-Debatten.