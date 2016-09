Foto: Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) – In der Region Hannover ist am Montagnachmittag eine 88 Jahre alte Beifahrerin eines Pkw bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 86-jährige Fahrzeugführer hatte den Wagen in Isernhagen aus unbekannten Gründen beschleunigt und war bei einem Parkhaus mit der Fahrzeugfront gegen einen Einkaufswagenunterstand geprallt, teilte die Polizei mit. Die 88-Jährige hatte offenbar keinen Sicherheitsgurt angelegt und zog sich bei dem Unfall schwerste Verletzungen zu, an denen sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 86-jährige Fahrer wurde von einem Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.