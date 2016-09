Foto: Bogotá (Kolumbien), über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat die Unterzeichnung des Friedensabkommens in Kolumbien am Montag begrüßt. “Mit dem Friedensabkommen beweisen die Konfliktparteien, dass Frieden möglich ist – auch nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen mit über 300.000 Toten und Millionen Vertriebenen”, sagte Steinmeier am Montag. “Es macht Mut für andere auch unlösbar erscheinende gewaltsame Konflikte.”

Zum Ziel geführt hätten “fester politischer Wille, Kompromissbereitschaft, diplomatische Beharrlichkeit und eine wache, engagierte Zivilgesellschaft”. Jetzt hätten es die kolumbianischen Wähler in der Hand, “mit ihrer Stimme dem Friedensschluss eine Chance zu geben.” Steinmeier mahnte an, dass in der Postkonflikt-Phase eine schnelle Unterstützung gefragt sei, um besonders vom Konflikt betroffene Gebiete zu stabilisieren.