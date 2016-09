Foto: Geschäftsfrauen mit Smartphone, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Die EU-Kommission will nun doch eine vollständige Abschaffung der Roaming-Gebühren ab Mitte 2017: “Wir haben entschieden, dass es keine täglichen Begrenzungen geben soll”, erklärte der zuständige EU-Kommissar Andrus Ansip am Mittwoch in Brüssel. Missbrauch müsse aber verhindert werden. “Wir haben klare Schutzklauseln aufgenommen, das hängt vom Wohnsitz ab.”

Auch eine Volumenbegrenzung werde nicht vorgeschlagen, so EU-Digitalkommissar Günther Oettinger. Die Brüsseler Behörde hatte zunächst geplant, das kostenfreie Roaming auf 90 Tage pro Jahr zu begrenzen.