Ankara (dts Nachrichtenagentur) – Vor der israelischen Botschaft in der Türkei sind am Mittwoch offenbar Schüsse gefallen. Dabei sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, berichtet der türkische Sender “HaberTürk”. Offenbar hatten zwei Personen versucht, in die Botschaft einzudringen.

Die Hintergründe waren zunächst unklar.