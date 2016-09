Foto: Euromünzen, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Hartz-IV-Bezieher sollen ab dem kommenden Jahr mehr Geld bekommen: Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Gesetzes-Novelle von Arbeitsministerin Andrea Nahles. Demnach soll der monatliche Regelsatz für Alleinstehende von derzeit 404 Euro auf 409 Euro im Monat steigen, für Paare von 364 auf 368 Euro pro Partner. Für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren soll der monatliche Regelbedarf um 21 Euro auf 291 Euro steigen.

“Wir passen die Leistungen an das an, was Geringverdiener im Monat zur Verfügung haben und ausgeben”, so Nahles. “Das sichert das Nötige zum Leben – auch wenn klar ist, dass damit keine großen Sprünge möglich sind. Wichtig ist, dass trotz Leistungsbezug Teilhabe gelingt und dass Hilfebedürftigkeit durch eine existenzsichernde Beschäftigung möglichst schnell beendet wird.” Das Gesetzesvorhaben durchläuft nun das parlamentarische Verfahren.