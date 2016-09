Foto: Pierre-Emerick Aubameyang (BVB), über dts Nachrichtenagentur

Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) – Am vierten Spieltag der Bundesliga hat Borussia Dortmund 5:1 beim VfL Wolfsburg gewonnen. Der BVB erwischte einen perfekten Start in die Partie: Raphael Guerreiro erzielte nach einem Pass in die Schnittstelle von Bartra nach nur vier Minuten das erste Tor der Begegnung. Für den zweiten Treffer der Dortmunder sorgte Aubameyang in der 17. Minute mit einem Schuss aus 14 Metern Entfernung ins lange Eck.

Insgesamt waren die Borussen in der ersten Halbzeit die effektivere und präzisere Mannschaft, Wolfsburg war nur phasenweise gut, allerdings im Abschluss zu ungefährlich. Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Wölfe: Didavi erzielte in der 53. Minute den verdienten Anschlusstreffer nach einer kurzen Druckphase. Dortmund wachte daraufhin wieder auf und konnte mit einem Treffer durch Ousmane Dembelé in der 58. Minute wieder erhöhen. Nur vier Minuten später erzielte Aubameyang seinen zweiten Treffer in der Partie: Nach einem Pass von Castro musste er nur noch aus fünf Metern einschieben. In der 73. Minute sorgte Lukasz Piszczek nach einer Ecke per Kopf für die Entscheidung. Am fünften Spieltag muss Dortmund gegen Freiburg ran, Wolfsburg spielt in Bremen. Die Ergebnisse der parallel gestarteten Bundesliga-Partien: FC Ingolstadt 04 – Eintracht Frankfurt 0:2, SV Darmstadt 98 – 1899 Hoffenheim 1:1, SC Freiburg – Hamburger SV 1:0.