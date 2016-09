Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Hannes Wolf wird neuer Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Das bestätigte der Verein am Dienstag. “Wir sind fest davon überzeugt, dass Hannes Wolf sehr gut zum VfB Stuttgart passt. Als Fachmann und als Persönlichkeit”, sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser.

Der 35-Jährige war seit 2009 als Trainer im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund tätig und trainierte in dieser Zeit sowohl die U17- und die U19-Junioren als auch die zweite Mannschaft. Er soll am Mittwoch das erste Mal das Mannschaftstraining der Lizenzspielermannschaft des VfB leiten. Am Dienstag hatten die Schwaben noch unter der Leitung des Interimstrainers Olaf Janßen 2:0 gegen den Tabellenführer Braunschweig gewonnen. Der ehemalige Cheftrainer Jos Luhukay war am vergangenen Donnerstag von seinem Traineramt bei dem Zweitligisten zurückgetreten.