Foto: Polizist, über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) sieht in der Festnahme eines 16 Jahre alten Syrers am Montag einen Beweis dafür, dass in Deutschland Terrorgefahr herrsche: “Europa und damit auch Deutschland und NRW stehen seit Längerem im Fadenkreuz des islamistischen Terrorismus”, sagte Jäger der “Rheinischen Post” (Mittwochausgabe). Die Gefahr sei real und konkret. “Unsere Sicherheitsbehörden sind deshalb sehr wachsam und gehen jedem Hinweis konsequent nach.”

Das zeige diese Festnahme einmal mehr, so Jäger weiter. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hatte den 16-jährigen Syrer am Montag in einer Notunterkunft für Flüchtlinge festgenommen. Der Jugendliche steht nach Angaben des polizeilichen Staatsschutzes unter dringendem Verdacht, sich in kurzer Zeit radikalisiert zu haben.