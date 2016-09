Foto: Anthony Losilla (VfL Bochum), über dts Nachrichtenagentur

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga hat der VfL Bochum 0:3 bei Fortuna Düsseldorf verloren. Die Gastgeber drückten der Partie früh ihren Stempel auf: Marcel Sobottka erzielte schon in der vierten Minute nach einem Konter das erste Tor der Hausherren. Zehn Minuten später legte Düsseldorf nach: Hennings sorgte für den zweiten Treffer der Begegnung.

In der zweiten Hälfte wirkten die Gäste etwas aktiver, aber die Fortuna hatte weiter alles im Griff. Axel Bellinghausen erzielte in der 69. Minute nach guter Vorlage von Bebou den dritten Treffer der Partie und sorgte für die Vorentscheidung. Am siebten Spieltag muss Bochum gegen Stuttgart ran, Düsseldorf spielt in Braunschweig. Die Ergebnisse der parallel gestarteten Zweitliga-Partien: VfB Stuttgart – Eintracht Braunschweig 2:0, 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth 1:2, SV Sandhausen – 1. FC Heidenheim 0:0.