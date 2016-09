Foto: Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Elmshorn (dts Nachrichtenagentur) – An der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Westerland in Schleswig-Holstein ist am Dienstagmorgen eine Leiche gefunden worden. Ein Zugführer hatte die tote Frau etwa 70 Meter von einem Bahnübergang bei Elmshorn im Gleisbett entdeckt und den Zug sofort zum Stillstand gebracht, teilte die Polizei mit. Die Frau sei wohl von einem vorherigen Zug erfasst worden.

Die Identität der Toten war zunächst unklar. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen liegen bisher nicht vor. Die Bahnlinie wurde für mehrere Stunden gesperrt.