Foto: Fahne von Frankreich, über dts Nachrichtenagentur

Nizza (dts Nachrichtenagentur) – Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Nizza vom vergangenen Juli sind acht weitere Verdächtige aus dem Umfeld des Attentäters festgenommen worden. Das berichten mehrere französische Medien übereinstimmend. Die Männer mit französischer und tunesischer Staatsbürgerschaft seien am Montag und Dienstag in Nizza und zwei weiteren Städten im Département Alpes-Maritimes gestellt worden.

Am 14. Juli hatte ein Mann mit einem Lkw auf der Promenade des Anglais in Nizza Menschen überfahren. 86 Personen wurden getötet, mehr als 300 wurden verletzt.