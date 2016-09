Foto: Flagge von Syrien, über dts Nachrichtenagentur

Genf (dts Nachrichtenagentur) – Die Vereinten Nationen setzten ihre Hilfslieferungen in Syrien vorerst aus. Das teilte ein Sprecher des UN-Büros für Nothilfekoordinierung am Dienstag mit. Am Montag war ein von der UN organisierter Hilfskonvoi, der auf Durchfahrt nach Aleppo wartete, bombardiert worden.

Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben, die meisten von ihnen Mitarbeiter des Roten Halbmonds. Eine Waffenruhe, auf die sich Russland und die USA geeinigt hatten und die am vergangenen Dienstag noch einmal verlängert worden war, um zusätzliche Hilfskonvois in die Konfliktzonen bringen zu können, wurde am Montag von der Syrischen Armee für beendet erklärt.