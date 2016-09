Foto: Demonstration gegen TTIP und Ceta, über dts Nachrichtenagentur

Wien (dts Nachrichtenagentur) – Die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) haben sich mehrheitlich gegen das Freihandelsabkommen Ceta ausgesprochen. 88 Prozent der teilnehmenden Parteimitglieder stimmten in einer Befragung gegen die vorläufige Anwendung des umstrittenen Abkommens zwischen der EU und Kanada auf EU-Ebene, teilte die Partei am Dienstag mit. Österreichs Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hatte bereits im Vorfeld erklärt, er werde sich an die Ergebnisse der Befragung gebunden fühlen.

Dass Wien das Abkommen noch stoppen kann, glaubt er allerdings nicht.