Foto: US-Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Obwohl die Syrische Armee die Waffenruhe in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land für beendet erklärt hat, wollen die USA sich für eine Fortsetzung des Waffenstillstands einsetzen. Man wolle Russland dazu anmahnen, seinen Einfluss auf Präsident Assad zu nutzen, um die Vereinbarung fortzusetzen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums John Kirby am Montag in Washington. Man habe zwar die Berichte gehört, dass die Syrische Armee die Waffenruhe für beendet erklärt habe, aber das Abkommen habe man mit Russland geschlossen.

Moskau solle seine Position in der Angelegenheit klarstellen, so Kirby. Außerdem müsse die in der Vereinbarung festgelegte Vereinfachung der Lieferung von Hilfsgütern in die Krisengebiete umgesetzt werden. Seit 2011 wird in dem arabischen Land gekämpft. Konfliktparteien sind unter anderem Regierungstruppen, die von Russland unterstützt werden, die Freie Syrische Armee (FSA), die von der türkischen Regierung und von der US-Regierung mit Waffen beliefert wird und die Terrororganisation “Islamischer Staat” (IS).