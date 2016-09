Foto: SPD-Logo, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In der SPD wird erwogen, mit einer Koalitionsaussage zugunsten eines Bündnisses mit Linken und Grünen in den Bundestagswahlkampf zu starten: “Wir werden die nächsten Monate diskutieren, ob die SPD mit einer klaren Koalitionsaussage für Rot-Rot-Grün in die Bundestagswahl 2017 ziehen wird”, sagte der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Axel Schäfer, dem “Handelsblatt” (Dienstagausgabe). Der Fraktionsvize sieht “eine Reihe von inhaltlichen Schnittmengen” in einem Linksbündnis. Die Akzeptanz für ein solches Bündnis sei bei vielen Bürgern gewachsen.

Allerdings gibt es unter den Sozialdemokraten auch mahnende Stimmen. “Wenn Rot-Rot-Grün eine Regierungsoption sein sollte, muss sich die Linke in zentralen Fragen erheblich verändern. Das sehe ich im Moment nicht”, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal, der Zeitung.