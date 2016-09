Foto: New York, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Explosion mit 29 Verletzten in New York gibt es nach Angaben des Bürgermeisters Bill de Blasio Anzeichen auf einen Anschlag. Möglicherweise gebe es auch eine Verbindung ins Ausland. Gesucht werde nun ein Verdächtiger aus dem Bundesstaat New Jersey.

Am Sonntag war im Stadtteil Chelsea ein Sprengsatz detoniert. Am Montag wurde in New Jersey zudem ein verdächtiger Rucksack entdeckt worden, in dem sich den Behörden zufolge bis zu fünf Sprengsätze befunden haben sollen. Ob es eine Verbindung zwischen den Vorfällen gibt, war zunächst unklar.