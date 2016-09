Foto: Kreuz auf Stimmzettel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat am Sonntag vor einem linken Bündnis nach der nächsten Bundestagswahl gewarnt. “Es geht darum, Rot und Grün zum Schwur zu verpflichten, dass sie kein Linksbündnis eingehen”, sagte Scheuer in der “Berliner Runde” im ZDF. Peter Tauber (CDU) unterstützte Scheuers Position: “Es gilt, eine rot-rot-grüne Regierung zu verhindern.” SPD-Generalsekretärin betonte, ihre Partei habe in einem Leitantrag klare Anforderungen an künftige Koalitionspartner gestellt.

“Die Linke muss sich entscheiden zwischen einer Linkspartei von Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch”, so Barley.