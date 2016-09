Foto: Times Square in New York, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hat die Detonation im Stadtteil Chelsea als Bombenanschlag bezeichnet. Dabei waren am frühen Morgen 29 Menschen verletzt worden. Es gebe keinerlei Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem internationalen Terrorismus.

Die Ermittlungen stünden noch am Anfang, so Cuomo weiter. Man könne “von Glück reden, dass niemand ums Leben gekommen ist”, sagte der Gouverneur nach einer Besichtigung des Tatortes. In einer geringen Entfernung zum Anschlagsort war ein weiterer Sprengsatz entdeckt worden, der offenbar nicht detoniert war.