München (dts Nachrichtenagentur) – Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sieht im Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl in Berlin erneut einen Weckruf an die Union. “Das ist der zweite massive Weckruf in zwei Wochen. Der Union droht ein dauerhafter und massiver Vertrauensverlust in ihrer Stammwählerschaft”, sagte er der “Bild” (Montag).

“Dieser Trend bedroht auf Dauer die politische Stabilität des Landes.” Denn die Folge seien Drei- oder gar Vier-Parteien-Koalitionen. “SPD und CDU müssen sich vor allem in der Flüchtlingsfrage wieder um mehr Zustimmung der Bürger bemühen und endlich die Zuwanderung strikt begrenzen und die Sicherheitsprobleme unter Kontrolle bringen.”