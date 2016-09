Singapur (dts Nachrichtenagentur) – Nico Rosberg hat den Großen Preis von Singapur, das Formel-1-Rennen in dem südostasiatischen Stadtstaat, am Sonntag gewonnen. Damit liegt der Deutsche acht Punkte vor Hamilton und erobert die WM-Führung. Daniel Ricciardo von Red Bull Racing kam auf den zweite Platz: Er hatte in den letzten Runden eine Aufholjagd gestartet und landete am Ende nur eine knappe halbe Sekunde hinter Rosberg.

Auf den weiteren Rängen: Lewis Hamilton (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull Racing), Fernando Alonso (McLaren), Sergio Perez (Force India), Daniil Kvyat (Scuderia Toro Rosso) und Kevin Magnussen (Renault), der auf dem zehnten Platz noch einen Punkt holte.