Büren (dts Nachrichtenagentur) – Im nordrhein-westfälischen Büren in der Nähe von Paderborn ist am frühen Sonntagmorgen ein 22-jähriger Beifahrer eines Pkw ums Leben gekommen: Der 27 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs hatte sich aus dem Auto befreit, die Kennzeichen entfernt und war zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Das Fahrzeug war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Von dort wurde der Wagen auf die Straße zurückgeschleudert und blieb völlig zerstört auf dem Dach liegen.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie nur die eingeklemmte Leiche des Unfallopfers vor. Die Identität des Fahrers konnte ermittelt werden: Da er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurde die Entnahme von Blutproben angeordnet. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Ermittlung ein.