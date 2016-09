Foto: New York, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Im New Yorker Stadtteil Chelsea in Manhattan sind am Samstagabend (circa 2.30 Uhr deutscher Zeit) mindestens 29 Menschen bei einer Explosion verletzt worden. Man glaube es handele sich um einen “vorsätzlichen Akt”, sagte New York Citys Bürgermeister Bill de Blasio. Man glaube aber nicht, dass im Moment Terrorgefahr bestehe.

Nur vier Straßenblocks entfernt sei wenig später ein weiterer Sprengsatz gefunden und entschärft worden, so die New Yorker Polizeibehörde. Auch wenn einige Menschen teilweise schwer verletzt wurden, schwebe bisher keiner der Verletzten in Lebensgefahr.