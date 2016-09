Foto: Frauke Petry, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der AfD-Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahlen an diesem Sonntag, Georg Pazderski, hat die Äußerungen von Parteichefin Frauke Petry zu dem von den Nationalsozialisten benutzten Begriff “völkisch” scharf kritisiert. “Das ist eine absolut abwegige Diskussion, der Begriff ist negativ belegt und wird mit Rassismus gleichgesetzt”, sagte Pazderski der “Welt am Sonntag”. Pazderski, der dem AfD-Bundesvorstand angehört, nannte die von Petry angestoßene Diskussion “wenig zielführend” und sagte, er “hätte sie persönlich nicht angefangen”.

Pazderski: “Diese Aussagen und Statements sind nicht meine Aussagen.” Hingegen sagte Partei-Vize Alexander Gauland der “Welt am Sontag”, er habe “kein Problem” damit, dass Petry in der gleichen Zeitung am vergangenen Wochenende gesagt hatte, man müsse den Begriff “völkisch” positiv besetzen. “Bei dem Begriff `Völkisch`”, so Gauland, “ist es eine Verkürzung, nur an den `Völkischen Beobachter` und den Missbrauch dieses Begriffs durch die Nazis zu denken”. Der Begriff umfasse “sehr viel mehr, als man heute angesichts der Nazi-Verbrechen mit ihm verbindet”, sagte Gauland.