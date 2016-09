Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Im letzten Samstagsspiel des dritten Spieltages der 1. Fußball-Bundesliga hat Bremen bei Borussia Mönchengladbach mit 1:4 verloren. Hazard besorgte mit einem Doppelschlag schon in den ersten zwanzig Minuten die 2:0-Führung für die Gastgeber. Raffael erhöhte in der 21. Minute und kam kurz vor der Pause erneut zu einem Tor.

Bremen wehrte sich kaum, zeigte sich am Ball in der ersten Hälfte apathisch und mutlos. Vor allem in der Defensive offenbarten die Gäste erschreckende Defizite. Erst nach der Halbzeitpause zeigte sich Bremen aktiver und standfester in der Abwehr, während Gladbach das Ergebnis verwaltete. Gnabry setzte in der 73. Minute mit einem Volley-Schuss ein Achtungszeichen zum 1:4. In der 76. Minute scheiterte Hazard an einer deutlicheren Führung der Gladbacher mit einem Pfostenkracher. Zehn Minuten vor Schluss sah Bremens Jóhannsson wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte und musste vom Platz. Bremen steht damit punktlos nach drei Spielen auf dem letzten Platz. Gladbach klettert auf Platz sechs.