Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Anhänger der Linken und der AfD stehen sich laut einer Umfrage näher als bisher bekannt: “Es gibt strukturell eine relative Nähe zwischen AfD und Linkspartei”, sagte Thomas Petersen vom Allensbach-Institut der “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (F.A.S). In der Erhebung des Instituts für Demoskopie in Allensbach, über die die Zeitung berichtet, gaben 31 Prozent der AfD-Anhänger an, die Linke als zweitliebste unter allen Parteien zu sehen. Das sind mehr als bei den Grünen oder der SPD, bei denen 24 beziehungsweise 15 Prozent die Linkspartei als zweitliebste Partei angaben.

Bei den Linken-Wähler nennen 22 Prozent die AfD als ihre zweitliebste Partei. Das sind mehr als bei allen anderen Parteien: Bei den Anhängern der CDU sagen das fünf Prozent, bei den Grünen drei und bei der SPD zwei Prozent. “Bei aller Abgrenzung überschneidet sich ein beträchtlicher Teil der Anhängerschaft von Linken und AfD”, sagte Petersen. Auf die Frage, welche Partei am wenigsten sympathisch sei, nannten 57 Prozent der Linken-Anhänger die AfD. Bei den Anhängern anderer Parteien ist dieser Prozentsatz höher: 64 Prozent bei der FDP, 69 Prozent bei der CDU, 77 Prozent bei der SPD und 78 Prozent bei den Grünen. Bei den AfD-Anhängern nennen 34 Prozent die Linke als unsympathischste Partei, gefolgt von FDP und CDU mit 27 beziehungsweise 21 Prozent. Die Abneigung der AfD-Anhänger gegenüber der Linkspartei sei also geringer als jene der Linken-Wähler gegenüber der AfD. Dennoch lehnen die Anhänger aller anderen Parteien die AfD in weit höherer Zahl ab als die Linken-Wähler. Das Institut befragte im August 1.429 Personen.